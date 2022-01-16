Духовного лидера Ирана заблокировали в Twitter

Один из аккаунтов аятоллы Али Хаменеи в соцсети удалён навсегда.

Анимационный ролик, на котором изображено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, стал причиной удаления одного из аккаунтов верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Twitter.

Об этом сообщает Deutsche Welle с ссылкой на представителя компании Twitter Inc.

Соцсеть заблокировала аккаунт @KhameneiSite. В то же время все остальные аккаунты Хаменеи на разных языках продолжают работать.

"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", — отметили там.

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Анимационный ролик, опубликованный духовным лидером Ирана, был частью проведённого в стране конкурса, посвященного убийству 3 января 2020 года генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате удара американского беспилотника в Багдаде. Фактически видео содержит призыв к мести.

Twitter уже не в первый раз удаляет один из аккаунтов аятоллы. В 2021 году ему тоже заблокировали аккаунт из-за сообщения о мести Трампу.

Напомним, ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что бывший глава США Дональд Трамп должен предстать перед судом в связи с убийством высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году.

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