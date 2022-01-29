Кремль не виключає окрему зустріч Зеленського і Путіна у Пекіні

Кремль не виключає окрему зустріч Зеленського і Путіна у Пекіні

Однак поки в Офісі президента не повідомляли про можливу участь очільника України Володимира Зеленського у церемонії відкриття Ігор.

Президент Росії Володимир Путін не планує окремих двосторонніх зустрічей з іншими лідерами - гостями відкриття Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого. Водночас у Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Володимира Зеленського.

Про це повідомив прессекретар голоси російської держави Дмитро Пєсков, пише провладне російське агентство ТАСС.

Також читайте Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти

На запитання про те, чи обговорюється можливість контакту Путіна з президентом України Володимиром Зеленським під час церемонії відкриття Олімпійських ігор, Пєсков відповів: "Зараз у планах такої зустрічі немає. Хоч повністю ми цього виключати не можемо".

Зазначимо, поки в Офісі президента не повідомляли про можливу участь очільника України Володимира Зеленського у відкритті церемонії Ігор в Пекіні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ виступив за створення нового тристороннього формату переговорів "США – Україна – Росія".

Раніше пропозицію провести переговори Путіна і Зеленського у Туреччині від імені Ердогана озвучив його представник Ібрагім Калін.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.