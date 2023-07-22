У суботу, 22 липня, в монгольському регіоні Завхан на кордоні з Російською Федерацією у загиблого бабака виявили вміст патогену бубонної чуми.

Російські пропагандисти запевняють, що заражених цією небезпечною хворобою людей поки немає.

Регіон Монголії межує із російською республікою Тува. За результатами останніх досліджень, у Монголії загалом виявлено 137 природних осередків чуми. У зоні підвищеного ризику західні регіони країни - на кордоні з РФ та КНР, де щорічно реєструються випадки захворювання людей на чуму.

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За інформацією Національного центру з вивчення зоонозних інфекцій Монголії, у країні заборонили полювання на бабаків та поїдання їхнього м'яса. Як відомо, захворювання передається від хворої тварини в тому числі при вживанні м'яса в їжу.

Нагадаємо, чума свого часу викосила близько половини населення Європи. Тепер міжнародна команда вчених знайшла можливе місце походження її збудника. Воно розташоване на території сучасної Російської Федерації.

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