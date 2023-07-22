Коли ми побачимо зміни на фронті: думка Блінкена

США та союзники запевняють, що дали Україні усе необхідне для успіху контрнаступу. Так, незабаром можуть очікуватися зміни на фронті.

Про це сказав Ентоні Блінкен у межах виступу на Безпековому Форму в Аспені, повідомляє "Голос Америки".

"Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", – сказав Блінкен.

Коли чекати на зміни

За словами Блінкена, українці, які вже звільнили половину окупованих територій, мають усі інструменти для успіху. Річ у тім, що ми боремося за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу.

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", – вважає державний секретар США.

Нагадаємо, видання The New York Times зауважує, що всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями. Саме через це темп контрнаступу ЗСУ відчутно сповільнився.

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