В субботу, 22 июля, в монгольском регионе Завхан на границе с Российской Федерацией у погибшего сурка обнаружили содержание патогена бубонной чумы.

Российские пропагандисты уверяют, что зараженных этой опасной болезнью людей пока нет.

Регион Монголии граничит с русской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии в целом обнаружено 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска западные регионы страны – на границе с РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

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По информации Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии, в стране запретили охоту на сурков и поедание их мяса. Как известно, заболевание передается от больного животного, в том числе при употреблении мяса в пищу.

Напомним, чума в свое время выкосила около половины населения Европы. Теперь международная команда учёных нашла возможное место происхождения ее возбудителя. Оно расположено на территории современной Российской Федерации.

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