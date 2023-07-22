Анализ погибшего детеныша сурка в Монголии выявил опасную болезнь, способную вызвать эпидемию.
В субботу, 22 июля, в монгольском регионе Завхан на границе с Российской Федерацией у погибшего сурка обнаружили содержание патогена бубонной чумы.
Российские пропагандисты уверяют, что зараженных этой опасной болезнью людей пока нет.
Регион Монголии граничит с русской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии в целом обнаружено 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска западные регионы страны – на границе с РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.
По информации Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии, в стране запретили охоту на сурков и поедание их мяса. Как известно, заболевание передается от больного животного, в том числе при употреблении мяса в пищу.
Напомним, чума в свое время выкосила около половины населения Европы. Теперь международная команда учёных нашла возможное место происхождения ее возбудителя. Оно расположено на территории современной Российской Федерации.
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