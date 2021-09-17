На Кубі розпочнуть робити щеплення проти коронавірусу дітям: деталі

На Кубі розпочнуть робити щеплення проти коронавірусу дітям: деталі

Влада вважає, що такі заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.

Вакцинація проти коронавірусу для дітей від двох до десяти років стартувала на Кубі.

Про це інформує Associated Press.

В країні використовують дві вакцини вітчизняного виробництва Abdala і Soberana, обидві вимагають введення трьох доз.

Раніше уряд почав вакцинацію людей у віці від 11 до 18 років.

Передбачається, що ці заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.

Куба протистоїть регулярному зростанню випадків COVID-19, що робить сильний тиск на медичні установи і посилює економічні проблеми. За даними університету Джонса Хопкінса, на цей час тут зареєстровано понад 776 тис. Випадків захворювання коронавірусів, понад 223 тисячі осіб померли.

Читайте також:

Вакцинація дітей під час пандемії коронавірусу : чи дозволені щеплення

: чи дозволені щеплення Щеплення від міфів: чи піддає вакцинація дітей на аутизм, параліч і сепсис

Новини світу: Україна отримає партію вакцин від США, а на Кубі тестують свій препарат від COVID

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання