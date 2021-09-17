На Кубі розпочнуть робити щеплення проти коронавірусу дітям: деталі

Влада вважає, що такі заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.
Вакцинація проти коронавірусу для дітей від двох до десяти років стартувала на Кубі.
Про це інформує Associated Press.
В країні використовують дві вакцини вітчизняного виробництва Abdala і Soberana, обидві вимагають введення трьох доз.
Раніше уряд почав вакцинацію людей у віці від 11 до 18 років.
Передбачається, що ці заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.
Куба протистоїть регулярному зростанню випадків COVID-19, що робить сильний тиск на медичні установи і посилює економічні проблеми. За даними університету Джонса Хопкінса, на цей час тут зареєстровано понад 776 тис. Випадків захворювання коронавірусів, понад 223 тисячі осіб померли.
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