На президента Сербії готували замах

Одним із організаторів виявився громадянин Чорногорії.

Організоване злочинне угруповання планувало вчинити замах на президента Сербії Олександра Вучича.

Про це повідомив глава МВС Сербії Александар Вулін.

За словами міністра, сербська поліція отримала інформацію про плани від однієї з країн Євросоюзу 14 січня через Європол. Угруповання пов'язане з одним із ватажків "кавачського наркоклану" Радо Звіцером — громадянином Чорногорії. На думку МВС, він причетний до наркоторгівлі та замовних вбивств, скоєних у Сербії, Чорногорії та інших країнах. На його арешт вже видали ордер.

"Чи організував Раде Звіцер цю злочинну організацію, щоб убити президента Вучича на свій розсуд або він отримав наказ від свого політичного керівника, ще належить встановити слідству", - сказав Вулін.

20 січня лідер Сербської радикальної партії Воїслав Шешель в ефірі TV Pink заявив, що президент Чорногорії Міло Джуканович та Звіцер готують замах на Вучича у першій половині лютого, пише видання Blic.

Минулого року поліція вже повідомляла що місцева мафія готувала замах на президента Олександра Вучича, який нібито мав відбутися у Белграді 27 січня під час відкриття пам'ятника засновнику середньовічної сербської держави Стефану Немані.