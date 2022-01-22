На президента Сербии готовили покушение

Одним из организаторов оказался гражданин Черногории.

Организованная преступная группировка планировала покушаться на президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сообщил глава МВД Сербии Александар Вулин.

По словам Министра, сербская полиция получила информацию о планах от одной из стран Евросоюза 14 января через Европол. Группировка связана с одним из главарей "кавацкого наркоклана" Радо Звицером — гражданином Черногории. По мнению МВД, он причастен к наркоторговле и заказным убийствам, совершенным в Сербии, Черногории и других странах. На его арест уже был издан ордер.

"Организовал ли Раде Звицер эту преступную организацию, чтобы убить президента Вучича по своему усмотрению или он получил приказ от своего политического руководителя, еще предстоит установить следствию", — сказал Вулин.

20 января лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в эфире TV Pink заявил, что президент Черногории Мило Джуканович и Звицер готовят покушение на Вучича в первой половине февраля, пишет издание Blic.

В прошлом году полиция уже сообщала, что местная мафия готовила покушение на президента Александра Вучича, который якобы должен был состояться в Белграде 27 января во время открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немани.