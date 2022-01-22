Умер звезда сериалов "Узник замка Иф" и "Ранетки" Арнис Лицитис

Актеру было 76 лет.

Умер известный советский и латвийский актер, звезда сериалов "Узник замка Иф" и "Ранетки", Арнис Лицитис.

Печальную новость в своем Facebook сообщил близкий друг артиста, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

"Из жизни ушел выдающийся актер, милый и приятный мужчина и, наконец, мой друг — Арнис Лицитис. Сложно что-то говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино", — написал Залманис.

Умер Арнис Лицитис / kino-teatr.ru

Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти. Отметим, актера не стало на 77-м году жизни.

Напомним, Арнис Лицитис – актер театра и кино. Он закончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории.

Умер Арнис Лицитис / kino-teatr.ru

Артист начал сниматься в фильмах с 1965 года. Он сыграл в таких картинах, как "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", "Узник замка Иф", "Признать виновным", "Ранетки", "Мушкетеры двадцать лет спустя".

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