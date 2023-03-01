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Наречену, яка померла на весіллі, одразу замінили: ким саме

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2169
Час на прочитання
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Наречену, яка померла на весіллі, одразу замінили: ким саме

Фото: pixabay.com

Наречена померла просто під час весільної церемонії.

В індійському штаті Гуджарат наречену, яка померла під час весільної церемонії від серцевого нападу, замінила молодша сестра.  

Про це пише Daily Star.

Хетал мала вийти заміж за Вішала. Але коли почався складний церемоніальний обряд, наречена поскаржилася на запаморочення, а потім раптово знепритомніла. Родичі терміново доставили її до лікарні, де медики повідомили, що вона померла від серцевого нападу.

Але замість того, щоб скасувати весілля, батько Хетал запропонував Вішалу одружитися з іншою його дочкою.

Як пишуть місцеві ЗМІ, тіло нареченої зберігалося у моргу до завершення церемонії одруження вже її сестри.

Нагадаємо, в індійському штаті Телангала 19-річний хлопець раптово помер просто під час танцю на весіллі.

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Дата публікації
Перегляди
2169
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