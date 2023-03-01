Умершую на свадьбе невесту сразу заменили: кем именно

В индийском штате Гуджарат невесту, скончавшуюся во время свадебной церемонии от сердечного приступа, заменила младшая сестра.

Об этом пишет Daily Star.

Хетал должна была выйти замуж за Вешала. Но когда начался сложный церемониальный обряд, невеста пожаловалась на головокружение, а затем внезапно потеряла сознание. Родственники срочно доставили ее в больницу, где медики сообщили, что она скончалась от сердечного приступа.

Но вместо того, чтобы отменить свадьбу, отец Хетал предложил Вишалу жениться на другой его дочери.

Как пишут местные СМИ, тело невесты хранилось в морге до завершения церемонии бракосочетания уже ее сестры.

Напомним, в индийском штате Телангала 19-летний парень внезапно скончался прямо во время танца на свадьбе.

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