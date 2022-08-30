NASA відклало старт суперракети до Місяця: у чому причина

Запуск місії Artemis I, яка знаменує початок програми польотів до Місяця та Марса, перенесли щонайменше на 4 дні.

У понеділок, 29 серпня, проблема з охолодженням двигуна змусила NASA перенести дебютний тестовий запуск колосального нового ракетоносця, який планується використовувати для майбутніх польотів астронавтів на Місяць.

Про це повідомляє Reters з посиланням на брифінг високопоставлених представників американського аерокосмічного агентства.

Космічне агентство відмовилося встановити точні часові рамки для повторного запуску місії під назвою Artemis I. Якщо інженерам вдасться вирішити проблему на стартовому майданчику протягом наступних 48-72 годин, друга спроба буде можливою в п’ятницю, 2 вересня.

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Запланована подорож знаменує собою початок програми NASA, під час якої відбуватимуться польоти спершу до Місяця, а потім - до Марса. Перша місія передбачає шеститижневий тестовий політ капсули Orion без екіпажу навколо Місяця та назад на Землю для приземлення в Тихому океані.

Несправність виявилася незадовго до старту, коли паливні баки ракети заповнювали переохолодженим рідким киснем і воднем у космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида. Політ було скасовано через дві хвилини після оголошення запланованого часу запуску.

“Ми не запускаємо, доки все не буде правильно”, — сказав глава NASA Білл Нельсон в коментарі.

Затримка старту стала розчаруванням для тисяч глядачів, які зібралися на берегах мису Канаверал з біноклями в руках. Віце-президент США Камала Гарріс також прибула до космічного центру, приєднавшись до натовпу запрошених гостей, які відвідали захід.

Подорож має на меті перевірити транспортний засіб вагою 5,75 мільйонів фунтів (2,6 млн кг) у демонстраційному польоті, перш ніж NASA визнає його достатньо надійним, щоб перевозити астронавтів у наступному польоті, запланованому на 2024 рік.

Нагадаємо, раніше у NASA повідомили дату зіткнення ударного космічного зонда з астероїдом Діморфом для випробування технології захисту Землі.

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