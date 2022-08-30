NASA отложило старт суперракеты к Луне: в чем причина

Запуск миссии Artemis I, знаменующей начало программы полетов к Луне и Марсу, перенесли по меньшей мере на 4 дня.

В понедельник, 29 августа, проблема с охлаждением двигателя заставила NASA перенести дебютный тестовый запуск колоссального нового ракетоносца, который планируется использовать для предстоящих полетов астронавтов на Луну.

Об этом сообщает Reters со ссылкой на брифинг высокопоставленных представителей американского аэрокосмического агентства.

Космическое агентство отказалось установить точные временные рамки для повторного запуска миссии под названием Artemis I. Если инженерам удастся решить проблему на стартовой площадке в течение следующих 48-72 часов, вторая попытка будет возможна в пятницу, 2 сентября.

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Планируемое путешествие знаменует собой начало программы NASA, во время которой будут проходить полеты сначала к Луне, а затем — к Марсу. Первая миссия предполагает шестинедельный тестовый полет капсулы Orion без экипажа вокруг Луны и обратно на Землю для приземления в Тихом океане.

Неисправность была обнаружена незадолго до старта, когда топливные баки ракеты заполняли переохлажденным жидким кислородом и водородом в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Полет был отменен через две минуты после объявления запланированного времени запуска.

"Мы не запускаем, пока все не будет правильно", — сказал глава NASA Билл Нельсон в комментарии.

Задержка старта стала разочарованием для тысяч зрителей, собравшихся на берегах мыса Канаверал с биноклями в руках. Вице-президент США Камала Гаррис также прибыла в космический центр, присоединившись к толпе приглашенных гостей, посетивших мероприятие.

Целью путешествия является проверка транспортного средства весом 5,75 миллионов фунтов (2,6 млн кг) в демонстрационном полете, прежде чем NASA признает его достаточно надежным, чтобы перевозить астронавтов в следующем полете, запланированном на 2024 год.

Напомним, ранее в NASA сообщили дату столкновения ударного космического зонда с астероидом Диморфом для испытания технологии защиты Земли.

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