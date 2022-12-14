Навальний матюкнувся і вдев’яте потрапив до штрафного ізолятора

Російський опозиційний політик провинився тим, що у розмові зі співкамерником вжив слово "бл*дь".

Російський опозиціонер Олексій Навальний проведе 12 діб у штрафному ізоляторі ВК-6 у Володимирській області РФ, де його утримують після засудження до 9 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляють російські сайти з посиланням на допис Навального в його соцмережі.

Політика уже вдев'яте за пів року відправляють до ШІЗО. Цього разу причиною стало те, що Навальний у розмові зі співкамерником вжив слово "бл*дь".

Нинішнє рішення комісії російський опозиціонер назвав "найцинічнішим", зазначивши, що її члени "не те, що вживають мат, а просто розмовляють на ньому". За його словами, він сам у цьому переконався, коли стояв у коридорі в очікуванні розгляду своїх справ і чув розмови в кабінеті.

"Повертаюся до камери, там мій колишній співкамерник дивиться на мене дикими очима: "Ти навіщо знову сюди? Тільки-но вийшов". Та ось, кажу, дали 12 діб за те, що в розмові з тобою сказав слово "бл*дь". Чувак дивиться на мене кілька секунд, не розуміючи, жартую я чи ні, і, побачивши, що я не жартую, каже обурено: "Бл*дь, та не може такого бути", - описав ситуацію Навальний.

Як зазначає політик, після попереднього ув'язнення в ізоляторі минула лише доба. За пів року в колонії рівно половину терміну він провів у ШІЗО, йдеться у дописі.

Нагадаємо, проти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії, порушено нову кримінальну справу. Тепер йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

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