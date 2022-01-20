"Наклеп ветерана": суд визнав законним вирок Навальному

Опозиціонер участь у засіданні не брав.

Другий касаційний суд загальної юрисдикції визнав законним вирок опозиціонеру Олексію Навальному "за наклеп на ветерана Великої Вітчизняної війни Ігната Артеменка".

Про це повідомили у пресслужбі суду.

"Скаргу залишено без задоволення", - йдеться у повідомленні. Сам опозиціонер участь у засіданні не брав. Його інтереси представляли захист.

Слід зауважити, що в РФ провадження порушили через коментарі Навального до відео у Мережі. На ньому ветеран Ігнат Артеменко виступив на підтримку змін до Конституції. Навальний назвав "холуями" (слугами - Ред.) і "людьми без совісті"тих, хто був в ролику. За словами рідних Артеменка, ветеранові стало зле, коли він дізнався про такі відгуки. Сам Навальний вважає, що справа перш за все пов'язана із політичною діяльністю.

Суд оштрафував його на 850 тис. руб. Захист назвав вирок необґрунтованим і пізніше подав скаргу.

Нагадаємо, суд Москви 2 лютого 2021 року ув'язнив Навального на 3,5 року. Його захист подав апеляцію, але її не задовольнили. Утім, суд врахував його перебування під домашнім арештом та у СІЗО. Як наслідок, опозиціонер перебуватиме за ґратами 2,5 року. Крім того Навальний має виплатити штраф у розмірі 850 тисяч рублів за наклеп на ветерана.

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