Анна Трінчер розстебнула бандаж та вперше засвітила нові груди

Дівчина нещодавно лягла під ніж пластичного хірурга.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер лише тиждень тому зробила собі пластичну операцію зі збільшення грудей.

Свої нові груди артистка тривалий час не показувала своїм прихильникам. Втім, фанам зірки цікаво, який же ж вона має вигляд після операції. Анна таки вдовольнила інтерес своїх підписників.

В Instagram-stories знаменитість показала фото, на якому позувала перед камерою в спеціальному бандажі. Верхнє вбрання Трінчер розстебнула таким чином, що засвітила свої нові груди.

Анна Трінчер похизувалася грудьми третього розміру / instagram.com/annatrincher_official

«Вперше показую вам», - підписала знімок виконавиця.

Наразі Анна перебуває на реабілітації. Після операції зі збільшення грудей вона вимушена носити бандаж. Хоча Трінчер й скаржиться, що спеціальне вбрання незручне та натирає їй шкіру.

Анна Трінчер у спеціальному бандажі / instagram.com/annatrincher_official

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