Анна Трінчер вперше після операції зі збільшення грудей вийшла в світ

Анна Трінчер вперше після операції зі збільшення грудей вийшла в світ

Артистка відвідала допрем'єрний показ стрічки "Любов і блогери".

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер стала ньюзмейкером тижня.

А все через те, що наважилася на операцію зі збільшення грудей. У вівторок, 18 січня, у Києві відбувся допрем'єрний показ романтичної комедії "Любов і блогери". У картині Анна зіграла одну з головних ролей, тож такий важливий захід пропустити не змогла.

Актори фільму "Любов і блогери"

Усього за тиждень після операції Трінчер вперше вийшла у світ. Щоправда, демонструвати усім своє нове апетитне декольте зірка не стала, оскільки ще поки носить спеціальний бандаж.

Для виходу у світ акторка обрала ефектну чорну мінісукню з пір'я, а образ доповнила чорною сумочкою Yves Saint Laurent. На вечірці Анну супроводжував її наречений, блогер Олександр Волошин.

До речі, днями він показав, який подарунок зробив коханій після операції. Волошин презентував нареченій сумочку від Dior, вартістю три тисячі доларів. Як сказав Олександр, це була одна з великих мрій Анни.

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