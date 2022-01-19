Анна Тринчер впервые после операции по увеличению груди вышла в свет

Артистка посетила допремьерный показ фильма "Любовь и блогеры".

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер стала ньюзмейкером недели.

А все потому, что решилась на операцию по увеличению груди. Во вторник, 18 января, в Киеве состоялся допремьерный показ романтической комедии "Любовь и блогеры". В картине Анна сыграла одну из главных ролей, так что такое важное мероприятие пропустить не смогла.

Актеры фильма "Любовь и блоггеры"

Всего через неделю после операции Тринчер впервые вышла в свет. Правда, демонстрировать всем свое новое аппетитное декольте звезда не стала, поскольку пока носит специальный бандаж.

Для выхода в свет актриса выбрала эффектное черное мини-платье из перьев, а образ дополнила черной сумочкой Yves Saint Laurent. На вечеринке Анну сопровождал ее жених, блогер Александр Волошин.

Кстати, на днях он показал, какой подарок сделал возлюбленной после операции. Волошин презентовал невесте сумочку от Dior, стоимостью три тысячи долларов. Как сказал Александр, это было одно из больших желаний Анны.

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