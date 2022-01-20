"Клевета ветерана": суд признал законным приговор Навальному

Оппозиционер участие в заседании не принимал.

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному "за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко".

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба оставлена без удовлетворения", — говорится в сообщении. Сам оппозиционер не участвовал в заседании. Его интересы представляли защиту.

Следует заметить, что в РФ производство нарушили из-за комментариев Навального к видео в Сети. На нем ветеран Игнатий Артеменко выступил в поддержку изменений Конституции. Навальный назвал "холуями" (слугами – Ред.) и "людьми без совести" тех, которые были в ролике. По словам родных Артеменко, ветерану стало плохо, когда он узнал о таких отзывах. Сам Навальный считает, что дело, прежде всего, связано с политической деятельностью.

Суд оштрафовал его на 850 тыс. руб. Защита назвал приговор необоснованным и позже подала жалобу.

Напомним, суд Москвы 2 февраля 2021 заключил Навального на 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили. Впрочем, суд учел его нахождение под домашним арестом и в СИЗО. Как следствие, оппозиционер будет находиться за решеткой 2,5 года. Кроме того Навальный должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей за клевету на ветерана.

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