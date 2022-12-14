Навальный матюкнулся и в девятый раз попал в штрафной изолятор

Российский оппозиционер Алексей Навальный проведет 12 суток в штрафном изоляторе ВК-6 во Владимирской области РФ, где его удерживают после приговора к 9 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщают российские сайты со ссылкой на сообщение Навального в его соцсети.

Политика уже в девятый раз за полгода отправляют в ШИЗО. На этот раз причиной стало то, что Навальный в разговоре с сокамерником употребил слово "бл*дь".

Нынешнее решение комиссии российский оппозиционер назвал самым "циничным", отметив, что ее члены "не то, что употребляют мат, а просто разговаривают на нем". По его словам, он сам в этом убедился, когда стоял в коридоре в ожидании рассмотрения своих дел и слышал разговоры в кабинете.

"Возвращаюсь в камеру, там мой бывший сокамерник смотрит на меня дикими глазами: "Ты зачем опять сюда? Только что вышел". Но вот, говорю, дали 12 суток за то, что в разговоре с тобой сказал слово "бл*дь". Чувак смотрит на меня несколько секунд, не понимая, шучу я или нет, и, увидев, что я не шучу, говорит негодующе: "бл*дь, да не может такого быть", — описал ситуацию Навальный.

Как отмечает политик, после предыдущего заключения в изоляторе прошли только сутки. Через полгода в колонии ровно половину срока он провел в ШИЗО, говорится в сообщении.

Напомним, против находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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