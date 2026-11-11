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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Омський НПЗ горить після атаки дронів — що відомо (відео)

В Омську тривають вибухи після атаки безпілотників. Повідомляють про пожежу на Омському НПЗ.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Омський НПЗ горить після атаки дронів — що відомо (відео)

Омський НПЗ Фото Exilenova+

В Росії, в місті Омськ, 11 листопада повідомляють про атаку безпілотників, роботу протиповітряної оборони та вибухи в різних районах міста. Також з’явилася інформація про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ).

Як повідомляють російські пабліки, губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив про роботу ППО.

Місцеві жителі розповідали про гучні вибухи в різних частинах Омська. Зокрема, звуки було чути в Нефтяниках, Амурському та Чкаловському селищах, а також у Старому Кіровську. За словами очевидців, від вибухів у будинках тремтіли вікна.

Окремі повідомлення стосувалися району Омського НПЗ. Зокрема, сервіс Liveuamap зафіксував інформацію про вибухи поблизу підприємства.

Про пожежу безпосередньо на нафтопереробному заводі повідомив Caliber.az із посиланням на канал Exilenova+. За цими даними, вибухи тривали близько двох годин.

Через загрозу безпілотників в аеропорту Омська тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків, повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на Росавіацію.

Нагадаємо, Україна відновила інтенсивні удари по російських нафтопереробних заводах наприкінці жовтня 2026 року. Тож через це потужності Росії з переробки нафти скоротилися приблизно на 30%.

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