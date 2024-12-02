Підприємець поділився цікавими фактами про валізу Шольца

Валіза, з якою приїхав Олаф Шольц від час його візиту до Києва, має більше ніж просто функціональне значення – це символ німецької культури.

Валіза Rimowa, з якою був канцлер Німеччини Олаф Шольцу у Києві, є символом німецької культури завдяки своїй довговічності та статусу.

Про це розповів підприємець Андрій Федорів на свій сторінці в соцмережі.

За його словами, в аеропорту Мюнхена можна побачити щонайменше десятки людей з цими валізами різного розміру та віку. Бренд Rimowa є культовим для німецької культури через свою довговічність. Вважається, що таку валізу купуєш раз у житті, і чим вона більш вбита й порепана, тим краще. Вона є символом безпеки та бережливості.

"Ріхард Морцек випускав валізи від 1898 року. Спершу вони були дерев’яними. Але після пожежі на виробництві компанія переключилася на алюміній. Дизайн валізи нагадує фюзеляж літака Douglas DC-3. Саме ці валізи були офіційними для пілотів Lufthansa", – розповів він.

Олаф Шольц / Фото: Andriy Fedoriv

Підприємець нагадав, що 2016 року традиційне німецьке виробництво в Кельні викупив Louis Vuitton (група LVMH). Після цього бренд вивели в сегмент люксу, провели ребрендинг, представили нові моделі, приділили більше уваги кольорам, дизайну та співпраці з зірками. Відкрили фірмові магазини поряд з найвідомішими бутиками у світових столицях.

За його словами, це призвело до суттєвого зростання ціни й на класичну "валізу Шольца": від приблизно 400–600 євро 2015 року до 1400–1600 євро сьогодні.

Нагадаємо, 2 грудня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приїхав до Києва з неоголошеним візитом, на пероні столичного залізничного вокзалу не випускав з рук велику сріблясту валізу.

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