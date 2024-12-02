Предприниматель поделился интересными фактами о чемодане Шольца

Чемодан, сопровождавший Олафа Шольца на его визите в Киев, имеет больше чем просто функциональное значение — это символ немецкой культуры.

Чемодан Rimowa, с которым был канцлер Германии Олаф Шольцу в Киеве, является символом немецкой культуры благодаря своей долговечности и статусу.

Об этом рассказал предприниматель Андрей Федоров на своей странице в соцсети.

По его словам, в аэропорту Мюнхена можно увидеть как минимум десятки людей с этими чемоданами разного размера и возраста. Бренд Rimowa является культовым для германской культуры из-за своей долговечности. Считается, что такой чемодан покупаешь раз в жизни, и чем он более убит и потрескался, тем лучше. Он символ безопасности и бережливости.

"Рихард Морцек выпускал чемоданы с 1898 года. Сначала они были деревянными. Но после пожара на производстве компания переключилась на алюминий. Дизайн чемодана напоминает фюзеляж самолета Douglas DC-3. Именно эти чемоданы были официальными для пилотов Lufthansa", — рассказал он.

Олаф Шольц/Фото: Andriy Fedoriv

Предприниматель напомнил, что в 2016 году традиционное немецкое производство в Кельне выкупил Louis Vuitton (группа LVMH). После этого бренд вывели в сегмент люкса, провели ребрендинг, представили новые модели, уделили больше внимания цветам, дизайну и сотрудничеству со звездами. Открыли фирменные магазины рядом с известнейшими бутиками в мировых столицах.

По его словам, это привело к существенному росту цены и на классический «чемодан Шольца»: с примерно 400–600 евро в 2015 году до 1400–1600 евро сегодня.

Напомним, 2 декабря Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, приехавший в Киев с необъявленным визитом, на перроне столичного железнодорожного вокзала не выпускал из рук большой серебристый чемодан.

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