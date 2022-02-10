Помер вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив ВІЛ

Науковець отримав всесвітню популярність після того, як 1983 року відкрив ретровірус ВІЛ.
У віці 89 років помер французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини Люк Монтаньє, який 1983 року відкрив ВІЛ.
Про це повідомила газета Le Monde у четвер, 10 лютого.
У виданні повідомили, що Монтаньє пішов із життя ще 8 лютого у лікарні в комуні Неї-сюр-Сен, поблизу Парижа. Проте інформацію про смерть науковця мерія комуни офіційно підтвердила лише 10 лютого.
Монтаньє в різні часи працював в Інституті вірусології в Глазго, в Інституті радію в Орсі, Інституті Пастера. 2008 року науковцю та його колезі Франсуазі Барре-Сінуссі присвоїли Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за відкриття ВІЛ.
Зауважимо, що пізні праці та заяви Монтаньє викликали суперечливі реакції в наукової спільноти, зокрема його критикували за антивакцинаторство.
До слова, раніше в українському "Центрі громадського здоров'я" повідомили, що вакцинація проти COVID-19 показана всім людям, які живуть з ВІЛ, незалежно від клінічної стадії ВІЛ-інфекції.
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