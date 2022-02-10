Умер вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ

Ученый получил всемирную известность после того, как в 1983 году открыл ретровирус ВИЧ.

В возрасте 89 лет скончался французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины Люк Монтанье, который в 1983 году открыл ВИЧ.

Об этом сообщила газета Le Monde в четверг, 10 февраля.

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В издании сообщили, что Монтанье ушел из жизни еще 8 февраля в больнице в коммуне Неи-сюр-Сен, близ Парижа. Однако информацию о смерти ученого мэрия коммуны официально подтвердила только 10 февраля.

Монтанье в разное время работал в Институте вирусологии в Глазго, в Институте радия в Орсе, Институте Пастера. В 2008 году ученому и его коллеге Франсуазе Барре-Синусси присвоили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие ВИЧ.

Заметим, что поздние труды и заявления Монтанье вызывали противоречивые реакции у научного сообщества, в частности, его критиковали за антивакцинаторство.

К слову, ранее в украинском "Центре общественного здоровья" сообщили, что вакцинация против COVID-19 показана всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от клинической стадии ВИЧ-инфекции.

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