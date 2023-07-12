Путін поїде до Китаю: офіційне повідомлення Кремля

У РФ вважають, що настав сприятливий час для розвитку відносин з Китаєм.

На другий день саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, у Кремлі оголосили, що Володимир Путін найближчими місяцями вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, "щоб скористатися хорошою динамікою зв'язків".

Як повідомляють російські пропагандисти, про запланований візит Путіна до Китаю оголосив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков на своїй щоденній пресконференції у середу, 12 липня.

"Візит Путіна стоїть на порядку денному, точний час ще не визначений. Зараз абсолютно сприятливий час для збереження високої динаміки розвитку російсько-китайських двосторонніх відносин", - сказав він.

Пєсков заявив, що взаємодія Росії і Китаю ніколи не була спрямована проти третіх країн, а на користь російського і китайського народів, незважаючи на те, що Росія вже понад рік веде криваву війну проти України.

Прессекретар Кремля також заявив, що на порядку денному візиту Путіна до Китаю будуть розглянуті зрозумілі та "досить об'ємні" питання - двостороння торгівля, економічне співробітництво, глобальна та регіональна ситуація.

Пєсков також зазначив, що Росія і Китай мають схожі погляди на основи міжнародних відносин, і тому є хороші перспективи для "подальших дискусій і конструктивної взаємодії".

Російський сенатор Андрій Денисов, перший заступник голови Комітету з міжнародних справ, заявив напередодні з Пекіна пропагандистам агентства ТАСС, що Сі сказав голові Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентині Матвієнко, що очікує Путіна в жовтні.

Як відомо, у лютому 2022 року, незадовго до початку війни проти України, Путін і Сі проголосили в Пекіні “безмежну дружбу” між своїми країнами.

У березні 2023 року під час візиту Сі до Росії китайський лідер намагався переконати Путіна у своїй мирній ініціативі з 12 пунктів і, як повідомляла Financial Times, застерегти свого російського колегу від використання ядерної зброї.

Нещодавно прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін відвідав Пекін для відновлення консультацій.

Водночас у квітні Москву відвідав міністр оборони Китаю Лі Шанфу, а в травні - спецпредставник Китаю з Євразійського регіону Лі Хуей, який представив план щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Пекін різко відреагував на зміст комюніке саміту НАТО, який 11-12 липня відбувається у Вільнюсі, і виступив проти будь-яких спроб Альянсу розширити свій вплив на Азійсько-Тихоокеанський регіон.

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