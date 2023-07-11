Шойгу заявив, що Путіну двічі на добу доповідають про війну в Україні

Російському диктатору Володимиру Путіну нібито двічі на добу "детально доповідають" про перебіг російської війни в Україні.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Путін "детально заслуховує командування об'єднаного угруповання, а також окремих командувачів і командирів".

"Детально по кожному напрямку", - додав Шойгу.

Також російський міністр стверджує, що Росія нібито "утримувалася і утримується" від застосування касетних боєприпасів проти України, однак якщо США постачатимуть такі снаряди Україні, тоді збройні сили РФ "будуть змушені використовувати аналогічні засоби ураження проти ЗСУ".

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це оголосили у США 7 липня. Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у країні щодо того, чи постачати Україні суперечливі боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.

Після цього військовий ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що один такий снаряд завдає ворогові ураження, яке вп'ятеро перевищує один постріл САУ.

"Касетні боєприпаси будуть помічними на будь-якому напрямку. Це також один із факторів, який буде деморалізувати ворога", - сказав військовий.

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