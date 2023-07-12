Путин поедет в Китай: официальное сообщение Кремля

В РФ считают, что настало благоприятное время для развития отношений с Китаем.

На второй день проходящего в Вильнюсе саммита НАТО в Кремле объявили, что Владимир Путин в ближайшие месяцы отправится в Китай для переговоров с Си Цзиньпином, "чтобы воспользоваться хорошей динамикой связей".

Как сообщают российские пропагандисты, о запланированном визите Путина в Китай объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на своей ежедневной пресс-конференции в среду, 12 июля.

"Визит Путина стоит в повестке дня, точное время еще не определено. Сейчас абсолютно благоприятное время для сохранения высокой динамики развития российско-китайских двусторонних отношений", – сказал он.

Песков заявил, что взаимодействие России и Китая никогда не было направлено против третьих стран, а в пользу российского и китайского народов, несмотря на то, что Россия уже больше года ведет кровавую войну против Украины.

Пресс-секретарь Кремля также заявил, что в повестке визита Путина в Китай будут рассмотрены понятные и "достаточно объемные" вопросы — двусторонняя торговля, экономическое сотрудничество, глобальная и региональная ситуация.

Песков также отметил, что у России и Китая есть схожие взгляды на основы международных отношений, и поэтому есть хорошие перспективы для "дальнейших дискуссий и конструктивного взаимодействия".

Российский сенатор Андрей Денисов, первый заместитель председателя Комитета по международным делам, заявил накануне из Пекина пропагандистам агентства ТАСС, что Си сказал председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко, что ожидает Путина в октябре.

Как известно, в феврале 2022 года, незадолго до начала войны против Украины, Путин и Си провозгласили в Пекине "безграничную дружбу" между своими странами.

В марте 2023 года во время визита Си в Россию китайский лидер пытался убедить Путина в своей мирной инициативе по 12 пунктам и, как сообщала Financial Times, предостеречь своего российского коллегу от использования ядерного оружия.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Пекин для возобновления консультаций.

В апреле Москву посетил министр обороны Китая Ли Шанфу, а в мае — спецпредставитель Китая из Евразийского региона Ли Хуэй, который представил план мирного урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, Пекин резко отреагировал на содержание коммюнике саммита НАТО, который 11-12 июля проходит в Вильнюсе, и выступил против любых попыток Альянса расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион.

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