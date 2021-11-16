Путін та Лукашенко провели телефонну розмову: про що говорили

Російська сторона поки не повідомила подробиць розмови.
Президент Росії Володимир Путін обговорив із невизнаним главою Білорусі Олександром Лукашенком ситуацію в Україні та "позапланові навчання України та США біля кордонів Російської Федерації та у Чорному морі".
Про це пише провладний білоруський телеграм-канал "Пул першого".
Також Лукашенко та Путін під час телефонної розмови обговорили ситуацію, що склалася на білорусько-польському кордоні та "спільні дії з оборони кордонів Союзної держави".
Своєю чергою, Лукашенко розповів Путіну подробиці про розмову з канцлером ФРН Ангелою Меркель, що відбулася напередодні, а російський лідер – про ситуацію в Чорному морі в цілому.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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