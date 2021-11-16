Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: о чем говорили

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: о чем говорили

Российская сторона пока не сообщила подробности разговора.

Президент России Владимир Путин обсудил с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко ситуацию в Украине и "внеплановые учения Украины и США возле границ Российской Федерации и в Черном море".

Также читайте Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель

Об этом пишет провластный белорусский телеграм-канал "Пул первого".

Также Лукашенко и Путин во время телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе и "совместные действия по обороне границ Союзного государства".

В свою очередь, Лукашенко рассказал Путину подробности о состоявшемся накануне разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а российский лидер – о ситуации в Черном море в целом.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку