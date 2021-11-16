Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель

Меркель решила обсудить предложения Лукашенко с представителями стран ЕС.

Александр Лукашенко во время телефонного разговора и. канцлер Германии Ангелой Меркель обсудили критическую ситуацию на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси 16 ноября.

По словам Лукашенко, он "сделал предложение по разрешению ситуации". Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем предстоит еще один телефонный разговор.

"К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь (мигрантов. — ред) оружие. Мы задействуем колоссальные силы, чтобы это предотвратить", — подчеркнул он. совещании Александр Лукашенко.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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