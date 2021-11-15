Беседовали около 50 минут: Меркель и Лукашенко обсудили, как решить проблему с мигрантами

Это первый разговор Лукашенко с лидером европейской страны после президентских выборов 2020 года и жетких репрессий после начавшихся протестов.
Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели переговоры и обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Об этом сообщает белорусское государственное агенство "Белта".
Телефонный разговор длился около 50 минут. Собеседники обсудили пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе.
Меркель и Лукашенко особое внимание обратили на вопрос о гуманитарной поддержке беженцев. В завершение они договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации на границах Беларуси и стран ЕС.
В пресс-службе Ангелы Меркель чуть позже потвердили эту информацию.
Отметим, что это первый разговор Лукашенко с лидером европейской страны после президентских выборов 2020 года и жетких репрессий после начавшихся протестов.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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