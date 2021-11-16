Лукашенко розкрив деталі розмови з Меркель

Меркель вирішила обговорити пропозиції Лукашенка з предмставниками країн ЄС.

Олександр Лукашенко під час телефонної розмови в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель обговорили критичну ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі 16 листопада.

За словами Лукашенка, він "зробив пропозицію щодо розв'язання ситуації". Ангела Меркель взяла паузу, щоб обговорити відповідне питання із членами Євросоюзу. Потім має відбутися ще одна телефонна розмова.

"До нас не може бути жодних претензій. Ми робимо все, щоб захистити цих людей. Найнебезпечніше - це спроба підкинути до цього табору (мігрантів. - ред) зброю. Ми задіюємо колосальні сили, щоб цьому запобігти", - наголосив він. нараді Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю Лукашенкового режиму на західні санкції.

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