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Російські війська не захопили Соледар - ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські війська не захопили Соледар - ЗСУ

Фото: Associated Press

У місті тривають бої.

У Збройних силах України спростували заявив росіян, що вони нібито захопили Соледар на Донеччині.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий, спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став.

До слова, вдень 13 січня у російському Мінобони заявивили, що вони нібито "взяли Соледар". 

Ситуація в Соледарі

Зранку 13 січня  заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ніч у Соледарі була "гарячою", тривали бої. За її словами, Росія кинула ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. 

Також в ОП заявляли, що станом на вечір 12 січня там тривають масштабні бої. Міста Бахмут і Соледар перебувають під контролем України 

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що агресорка Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тисяч солдатів. Втім, за його словами, окупанти не рахують своїх втрат.

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Дата публікації
Перегляди
8618
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