Российские войска не захватили Соледар — ВСУ

В Вооруженных силах Украины опровергли заявил россиян, что они якобы захватили Соледар в Донецкой области.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", — сказал Череватый и опроверг заявления РФ.

Впрочем, раскрывать детали он не стал.

К слову, днем 13 января в российском Минобоне заявили, что они якобы "взяли Соледар".

Ситуация в Соледаре

Утром 13 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ночь в Соледаре была "горячей", продолжались бои. По ее словам, Россия бросила почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

Также в ОП заявляли, что на вечер 12 января там продолжаются масштабные бои. Города Бахмут и Соледар находятся под контролем Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что агрессор Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области до 20 тысяч солдат. Впрочем, по его словам, оккупанты не считают свои потери.

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