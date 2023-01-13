В Пентагоне сообщили, есть ли признаки наступления россиян из Беларуси

Пока "нет ничего, что могло бы вызвать беспокойство".

В американском Министерстве обороны пока не видят признаки наступательных действий со стороны Беларуси.

Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, на этом этапе "нет ничего, что могло бы вызвать беспокойство".

"Что касается Беларуси. Это регион, за которым мы продолжаем внимательно следить. Знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но сейчас нет признаков каких-то наступательных действий, которые кажутся неизбежными. Но опять же мы будем продолжать внимательно следить", — заявил он.

Напомним, в ВСУ предупреждали о ракетной угрозе из Беларуси. На территории соседней страны активно действует авиация РФ. На минувшей неделе на аэродром "Мачулищи" под Минском оккупанты перебазировали не менее десяти вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

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