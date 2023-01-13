Ніч у Соледарі була "гарячою": Росія кинула ледь не всі сили на Донеччину та наступає

Ніч у Соледарі була "гарячою", тривали бої. Росія кинула ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає", - написала вона.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські загарбники, ймовірно, змогли захопити весь Соледар, однак це не означає неминуче оточення Бахмута.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що агресорка Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тисяч солдатів.

Зеленський за 12 січня: питання номер один – Соледар, Бахмут, боротьба за Донецький напрямок

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