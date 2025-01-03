Швеція виділила 26 млн євро на непряму підтримку ППО України

Кошти надійдуть із раніше оголошених пакетів підтримки для України.

Швеція вирішила виділити 300 мільйонів шведських крон (приблизно 26 млн євро) на непряму підтримку протиповітряної оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції.

Кошти будуть передані Румунії, щоб вона змогла замінити систему Patriot, яку передала Україні.

"Румунії потрібні кошти, щоб мати можливість придбати снаряди типу Patriot, датчики та інше обладнання на заміну системам, які країна надала Україні в 2024 році. Тому 300 млн перераховуються Румунії", - зазначено в заяві.

Кошти надійдуть із раніше оголошених пакетів підтримки для України.

Нагадаємо, Зеленський назвав, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною.

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