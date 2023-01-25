США просили Ізраїль передати Україні ракети Hawk: що відомо

Адміністрація Байдена попросила в Ізраїлю старі зенітні ракети Hawk, щоб передати їх Україні. Однак США отримали відмову.

На початку січня міністр оборони США Ллойд Остін виступив на конференції керівництва AIPAC у Вашингтоні, в якій натякнув на запит США до Ізраїлю щодо ракет Hawk. Але його слова залишилися майже непоміченими. Насправді ж США таки зверталися до Ізраїлю по допомогу для України.

Про це повідомляє Axios.

Натомість очільник політичного департаменту в Міністерстві оборони Ізраїлю Дрор Шалом відповів своїм американським колегам відмовою, мовляв, немає жодних змін у політиці країни не надавати Україні системи озброєння.

Шалом додав, що ізраїльські системи Hawk "застаріли" і не можуть працювати через те, що вони довго зберігалися без обслуговування. Водночас ізраїльські офіційні особи кажуть, що відповідь Шалома на запит Пентагону була неточною, адже попри те, що пускові установки, найімовірніше, повністю несправні, сотні ракет-перехоплювачів Hawk, які зберігаються в Ізраїлі, можна відремонтувати та використати.

Слід зазначити, що Ізраїль відхиляє більшість запитів США та України надати Україні сучасну оборонну зброю через побоювання, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії, де Росія має величезний вплив.

Зауважимо, що Ізраїль придбав у США систему Hawk у 1960-х роках, щоб захистити себе від авіаударів Єгипту та Сирії. Десять років тому ізраїльські військові зняли з озброєння систему Hawk. Наразі 10 батарей Hawk і сотні перехоплювачів залишаються на складах в Ізраїлі.

Зазначимо, оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї не встигають за темпами бойових дій в Україні, Пентагон звернувся до двох альтернативних джерел снарядів, щоб подолати дефіцит: один у Південній Кореї та інший в Ізраїлі, про використання яких раніше не повідомлялося.

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