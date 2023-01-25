У США не виключають можливість придбати 30 танків Abrams для України - АР

Офіційні особи США заявили, що адміністрація Байдена готова схвалити відправлення танків M1 Abrams в Україну. Рішення відправити трохи понад 30 танків може бути оголошено вже незабаром, хоча для доставлення танків можуть знадобитися місяці.

Про це пише АР з посиланням на представників американського уряду.

Деталі ще з’ясовуються. Один з американських чиновників сказав, що танки будуть закуплені в рамках майбутнього пакету ініціативи сприяння безпеці України, який передбачає довгострокове фінансування зброї та обладнання, які будуть закуповуватися у комерційних постачальників.

Очікується, що заява США буде узгоджується з заявою Німеччини про те, що вона схвалить запит Польщі на передачу німецьких танків Leopard 2 Україні, за словами одного чиновника. ЗМІ уточнюють, що чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки рішення ще не оприлюднено.

Погоджуючись відправити Abrams у поки що невизначений час у межах ініціативи допомоги, адміністрація США таким чином може задовольнити вимогу канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо американських зобов’язань без негайного відправлення танків.

Значна частина допомоги, надісланої досі під час 11-місячної війни, була надана через окрему програму із запасів Пентагону, щоб швидше доставити зброю в Україну. Але навіть за цією програмою знадобляться місяці, щоб доставити танки в Україну та навчити керувати ними українські сили. Наразі не зрозуміло, як скоро США почнуть тренувати українських військових на Abrams і приблизно як скоро вони зможуть потрапити на фронт.

Водночас деякі посадовці у Вашингтоні вважають, що було б продуктивніше відправити німецькі Leopards, оскільки вони є у багатьох союзників, а українські війська потребуватимуть менше підготовки, ніж на складніших Abrams.

Передача Україні американських танків

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США завершують план відправлення танків Abrams до України.

Зокрема, за інформацією Sky News Arabia, президент США Джо Байден нібито погодився передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Берлін у питанні передавання танків німецького виробництва Leopard.

Раніше в Пентагоні пояснювали, що не дають ЗСУ танки Abrams нібито через складнощі в експлуатації.

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