У США завершують план відправлення танків Abrams до України – CNN

Таке рішення може бути частиною спроби вирішити дипломатичну суперечку з Німеччиною щодо постачання танків Leopard.

Сполучені Штати завершують підготовку плану з відправлення американських танків Abrams до України. Офіційне рішення можуть оголосити вже цього тижня.

Про це повідомляє СNN із посиланням на трьох офіційних осіб США.

Терміни фактичного постачання танків і кількість техніки досі невідомі. Зазвичай потрібно кілька місяців, щоб навчити військових ефективно використовувати техніку, кажуть співрозмовники видання.

Журналісти припускають, що таке рішення може бути частиною спроби вирішити дипломатичну суперечку з Німеччиною, яка минулого тижня нібито повідомила США, що не відправлятиме свої танки Leopard до України, якщо Вашингтон також не погодиться відправити свої танки M1 Abrams.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила у вівторок, що питання постачання танків "буде вирішено відносно скоро".

На запитання, про які саме танки йдеться — німецькі Leopard чи американські Abrams — Шерман не дала конкретної відповіді, але сказала: "Я думаю, ви побачите, що в найближчі дні деякі з цих питань будуть вирішені".

Двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів, які щойно повернулися з України, закликала адміністрацію президента Джо Байдена негайно відправити "абрамси" до Києва в надії заохотити Німеччину та інших союзників також відправити танки.

"Найкращим танком для бою є німецький танк Leopard. Американські танки також можуть бути корисними в цьому плані. Якщо ми надішлемо кілька танків Abrams, це відкриє шляхи для постачання більшої кількості танків, які надходять від союзників", — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За його словами, незважаючи на деякі проблеми, пов'язані з американськими танками Abrams, їх відправлення все одно буде важливим сигналом.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що Пентагон має нарешті відправити Abrams, якщо від цього залежить позиція Берліна щодо Leopard.

Сенатори підкреслили, що війна в Україні перебуває на важливому етапі і що зараз існує нагальна потреба в додатковій підтримці Києва зброєю.

Раніше у ЗМІ писали, що канцлер Німеччини Шольц готовий надати дозвіл лише тоді, коли США відправлять до України власні танки Abrams, проте в Берліні заперечили цю інформацію.

Сьогодні у Sky News Arabia написали, що президент США Джо Байден нібито погодився передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину. Незадовго після цього видання Spiegel повідомило, що Німеччина нарешті погодилася на постачання до України танків Leopard. Проте офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.

Штати довго відмовлялися надати Україні власні танки. В Пентагоні пояснювали, що утримуються від передавання ЗСУ власних танків Abrams нібито через складнощі в експлуатації.

M1 Abrams — основний бойовий танк США третього покоління. Є одним із найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

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