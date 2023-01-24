В США завершают план отправки танков Abrams в Украину — CNN

Такое решение может быть частью попытки решить дипломатический спор с Германией по поставке танков Leopard.

Соединенные Штаты завершают подготовку плана по отправке американских танков Abrams в Украину. Официальное решение может быть оглашено уже на этой неделе.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на троих официальных лиц США.

Сроки фактической поставки танков и количество техники до сих пор неизвестны. Обычно нужно несколько месяцев, чтобы научить военных эффективно использовать технику, говорят собеседники издания.

Журналисты предполагают, что такое решение может быть частью попытки решить дипломатический спор с Германией, якобы сообщившей США на прошлой неделе, что не будет отправлять свои танки Leopard в Украину, если Вашингтон также не согласится отправить свои танки M1 Abrams.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила во вторник, что вопрос поставки танков "будет решен относительно скоро".

На вопрос, о каких именно танках идет речь — немецких Leopard или американских Abrams — Шерман не дала конкретного ответа, но сказала: "Я думаю, вы увидите, что в ближайшие дни некоторые из этих вопросов будут решены".

Двухпартийная группа сенаторов Соединенных Штатов, только что вернувшихся из Украины, призвала администрацию президента Джо Байдена немедленно отправить "абрамсы" в Киев в надежде поощрить Германию и других союзников также отправить танки.

"Лучшим танком для боя является немецкий танк Leopard. Американские танки также могут быть полезны в этом плане. Если мы пришлем несколько танков Abrams, это откроет пути для поставки большего количества танков, поступающих от союзников", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, несмотря на некоторые проблемы, связанные с американскими танками Abrams, их отправка все равно будет являться важным сигналом.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь добавил, что Пентагон должен наконец-то отправить Abrams, если от этого зависит позиция Берлина относительно Leopard.

Сенаторы подчеркнули, что война в Украине находится на важном этапе и сейчас существует настоятельная потребность в дополнительной поддержке Киева оружием.

Ранее в СМИ писали, что канцлер Германии Шольц готов предоставить разрешение только тогда, когда США отправят в Украину собственные танки Abrams, однако в Берлине отрицают эту информацию.

Сегодня в Sky News Arabia написали, что президент США Джо Байден якобы согласился передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию. Незадолго после этого издание Spiegel сообщило, что Германия наконец-то согласилась на поставку в Украину танков Leopard. Однако официального подтверждения этой информации еще не было.

Штаты долго отказывались предоставить Украине свои танки. В Пентагоне объясняли, что воздерживаются от передачи ВСУ танков Abrams якобы из-за сложностей в эксплуатации.

M1 Abrams – основной боевой танк США третьего поколения. Является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

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