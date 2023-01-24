Медведев угрожает Украине "тысячами ракет"

"Запасной президент" России Дмитрий Медведев в очередной раз угрожает Украине ракетами. Он заявляет, что Россия производит "тысячи видов такого вооружения".

Об этом пишут средства массовой пропаганды России.

Медведев отреагировал на информацию о том, что в России заканчивается ракетное вооружение и заявил, что страна-террорист "производит тысячи единиц средств поражения".

"Делают заявления, что у нас то одного, то другого, то ракет осталось в два с половиной раза, еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно. И в этом году происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и Средства поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в этот период", — заявил Медведев.

Сколько у России осталось ракет

По данным украинской разведки, осталось всего 20% от довоенных запасов высокоточных ракет. Это примерно 550 единиц. Однако страна-агрессор имеет много неточных ракет от комплексов С-300 и С-400.

Российские террористы от 24 февраля наносят массированные ракетные удары по территории Украины. Оккупанты атакуют жилые дома, детсады и инфраструктуру. С 10 октября 2022 года террористы уничтожают нашу энергетическую систему. Россияне хотят оставить украинцев без тепла и электричества зимой.

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