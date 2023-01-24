Медведєв погрожує Україні "тисячами ракет"

"Запасний президент" Росії Дмитро Медведєв вкотре погрожує Україні ракетами. Він заявляє, що Росія виготовляє "тисячі видів такого озброєння".

Про це пишуть засоби масової пропаганди Росії.

Медведєв відреагував на інформацію про те, що в Росії закінчується ракетне озброєння та заявив, що країна-терористка "виготовляє тисячі одиниць засобів ураження".

"Роблять заяви, що у нас то одного, то іншого, то ракет залишилося на два з половиною рази, ще щось таке скажуть. Хочу їх розчарувати. У нас цілком достатньо всього. І цього року відбувається постачання найбільш затребуваних видів озброєнь, військової техніки та засобів ураження. Йдеться про тисячі одиниць, і природно, що такий темп, який був наприкінці року забезпечений, його необхідно зберегти і в цей період", - заявив Медведєв.

Скільки у Росії залишилось ракет

За даними української розвідки, залишилось лише 20% від довоєнних запасів високоточних ракет. Це приблизно 550 одиниць. Проте країна-агресор має багато неточних ракет до комплексів С-300 та С-400.

Російські терористи від 24 лютого завдають масованих ракетних ударів по території України. Окупанти атакують житлові будинки, дитсадки та інфраструктуру. Від 10 жовтня 2022 року терористи знищують нашу енергетичну систему. Росіяни хочуть залишити українців без тепла та електрики взимку.

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