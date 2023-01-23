На скільки атак в Росії ще вистачить ракет: в ГУР відповіли

За підрахунками української розвідки, у Росії залишилося не більше 20% високоточних ракет від довоєнних запасів.

Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони генерал Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi".

За його словами, Росії вистачить ракет на проведення двох-трьох масованих ударів.

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет. Минулий удар становив менше 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит", – заявив Скібіцький.

Заступник Буданова зауважив, що тепер під час масованих повітряних атак окупанти поєднують застосування ракет і безпілотників. Також росіяни використовують ракети ЗРК С-300 і С-400 як "земля-земля", а не для протиповітряної оборони. За його словами, "це неточна зброя, але руйнівна".

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Загинуло 46 мирних мешканців.

У ГУР розповіли, що удар по багатоповерхівці в Дніпрі завдали ракетою Х-22. Проте Україна не має засобів для збиття таких ракет.

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