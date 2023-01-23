На сколько атак у России еще хватит ракет: в ГУР ответили

По подсчетам ГУР, в общей сложности речь идет о примерно 550 высокоточных ракетах.

По подсчетам украинской разведки, у России осталось не более 20% высокоточных ракет от довоенных запасов.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал Вадим Скибицкий в интервью "Delfi".

По его словам, России хватит ракет на проведение двух-трех массированных ударов.

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве более 80 ракет. Прошлый удар составлял менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит", — заявил Скибицкий.

Заместитель Буданова отметил, что теперь во время массированных воздушных атак оккупанты совмещают применение ракет и беспилотников. Также россияне используют ракеты ЗРК С-300 и С-400 в качестве "земля-земля", а не для противовоздушной обороны. По его словам, "это неточное оружие, но разрушительное".

Напомним, во время массированного ракетного удара 14 января одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре. Погибли 46 мирных жителей.

В ГУР рассказали, что удар по многоэтажке в Днепре нанесли ракетой Х-22. Однако у Украины нет средств для сбивания таких ракет.

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