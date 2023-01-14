Росіяни влучили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі (фото)

В суботу, 14 січня, під час масштабної повітряної тривоги російські війська влучили ракетною в багатоквартирний будинок в Дніпрі.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок", - написа він.

За його словами, зруйновано щонайменше один під'їзд. Під завалами є люди.

Знімки атаки ворога з'явилися у Мережі.

Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк попереджав, що у суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

Третя тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали "червоніти" західні регіони. Станом на 15:02 "тривога" у всій Україні.