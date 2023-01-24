Угорські медіа почали дезінформаційну кампанію з дискредитації українських військових – ЦПД

Меседжі широко тиражуються у ЗМІ РФ та Угорщини.

Центр протидії дезінформації повідомив про фейки, що поширюють ЗМІ Угорщини. Ця дезінформація спрямована винятково на розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями на Закарпатті.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

"Сотні тіл українських військових зберігаються в рефрижераторах за декілька сотень метрів від кордону з Угорщиною", – написано в Metropol.

ЦПД

Також ЦПД оприлюднив фейкове повідомлення у Pesti Srácok.Там йдеться, що український уряд "здійснює масову мобілізацію етнічних угорців на Закарпатті, щоб заповнити значні втрати на полі бою".

У Центрі застерігають і від дезінформації у виданні Magyar Nemzet.

Там сказано, що, мовляв, 128-ма окрема гірничо-штурмова бригада ЗСУ з Мукачева майже повністю укомплектована етнічними угорцями.

"Після "м’ясорубки" в Соледарі кількість загиблих у 128-ій ОГШБ дуже велика, стверджують угорці … [вони] дивуються, чому саме 128-му ОГШБ кидають у місця кровопролитних битв", – пише Magyar Nemzet.

Тож Центр протидії дезінформації наголошує: жодне з цих повідомлень не відповідає дійсності.

Всі меседжі, що поширюють угорські ЗМІ та широко тиражують у Росії, спрямовані винятково на розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями на Закарпатті.

Додамо, що фейки поширюють і самі росіяни. Це робиться, щоб загострити панічні настрої серед українців.

Раніше пропагандистські росЗМІ брехали про нібито "знищення" 13 РСЗВ HIMARS та їхніх аналогів за два дні.

Також українська розвідка попередила, що РФ найближчим часом намагатиметься вплинути на українських журналістів для проведення ІПСО для підриву довіри до України з боку західних партнерів.

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