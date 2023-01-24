У Маріуполі сталася "бавовна" в казармі з 200 окупантами

У Маріуполі 24 січня сталася "бавовна" у казармі з 200 російськими окупантами, після чого на місце прибули багато "швидких" та надзвичайників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Бавовна. Сьогодні приблизно о 18-00 завітала саме в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи Маріупольського Спротиву", – йдеться в заяві чиновника.

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Він зазначив, що на місці інциденту все охоплено димом. Туди прибули чимало "швидких" та працівники "МНС" окупантів.

"В цій казармі базувалось 200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців. Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі – поза всякий сумнів", – повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що це – лише початок і "далі буде більше".

Нагадаємо, цього ж дня в захопленому Бердянську підірвали авто відомої колаборантки Валентини Мамай, яка першою зустріла окупантів та організовувала псевдореферендум. Наразі Мамай перебуває в лікарні.

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