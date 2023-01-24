Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Маріуполі сталася "бавовна" в казармі з 200 окупантами

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
8193
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Маріуполі сталася "бавовна" в казармі з 200 окупантами

Фото: Маріупольський спротив

Встановити кількість втрат ворога наразі неможливо, проте вони чималі.

У Маріуполі 24 січня сталася "бавовна" у казармі з 200 російськими окупантами, після чого на місце прибули багато "швидких" та надзвичайників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Бавовна. Сьогодні приблизно о 18-00 завітала саме в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи Маріупольського Спротиву", – йдеться в заяві чиновника.

Він зазначив, що на місці інциденту все охоплено димом. Туди прибули чимало "швидких" та працівники "МНС" окупантів. 

"В цій казармі базувалось 200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців. Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі – поза всякий сумнів", – повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що це – лише початок і "далі буде більше".

Нагадаємо, цього ж дня в захопленому Бердянську підірвали авто відомої колаборантки Валентини Мамай, яка першою зустріла окупантів та організовувала псевдореферендум. Наразі Мамай перебуває в лікарні.

Розправа над колаборанткою: у Бердянську підірвали авто поплічниці "руского міра"

Розправа над колаборанткою: у Бердянську підірвали авто поплічниці "руского міра"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація