В Мариуполе произошел "хлопок" в казарме с 200 оккупантами

Установить количество потерь врага пока невозможно, однако они немалые.

В Мариуполе 24 января произошел "хлопок" в казарме с 200 российскими оккупантами, после чего на место прибыли много "скорых" и чрезвычайников.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Хлопок. Сегодня примерно в 18-00 посетил именно казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления", – говорится в заявлении чиновника.

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Он отметил, что на месте инцидента все охвачено дымом. Туда прибыли немало "скорых" и работники "МЧС" оккупантов.

"В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока не возможно, но что они есть и немаленькие — вне всякого сомнения", — сообщил Андрющенко.

Он отметил, что это – только начало и "далее будет больше".

Напомним, в этот же день в захваченном Бердянске взорвали авто известной коллаборанта Валентины Мамай, которая первой встретила оккупантов и организовывала псевдореферендум. В настоящее время Мамай находится в больнице.

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